HHC ziet verdediger Stephen Warmolts verhuizen en vertrekken

Clubs in gesprek na ‘racisme en bedreiging’ tijdens jeugdwed­strijd in Lelystad

11:38 Een afvaardiging van SV Lelystad ’67 wil in gesprek gaan met de voorzitter van Be Quick 1887 na een wedstrijd met mogelijk racistisch gescheld tussen jeugdteams van beide verenigingen. SV Lelystad ’67 onderzoekt wat er is gebeurd.