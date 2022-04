Hierden en EFC’58 spelen gelijk, nederlaag Eerbeekse Boys in derby

Hierden kwam op bezoek bij DOS’37 niet verder dan 0-0 en trainer Jaap de Vries vond dat zijn ploeg zich had moeten belonen voor het goede spel. ,,Ik denk dat dit onze beste wedstrijd van het seizoen was. We hebben echt goed gevoetbald, zeker voor rust speelden we super, maar we scoorden niet. Terwijl er een paar ballen echt niet te missen waren. Dat is erg zuur, maar toch ben ik trots. We weten wat ons probleem is.’’

De coach telde zeven kansen voor zijn ploeg voor rust en er na nog vier of vijf. Rick Boersma raakte twee keer de lat, Dani van Dijk schoot voorlangs en ook Maikel Vermeulen zag zijn inzet drie keer langs de verkeerde kant van de paal gaan. Ook de ploeg uit Vriezenveen raakte na rust het aluminium en kreeg een grote kans.

1D: DOS’37 - Hierden 0-0.

Eerbeekse Boys moest zijn meerdere erkennen in Dieren: 0-4. Trainer Frank van Binsbergen sprak van een verdiende nederlaag. ,,Dieren is een maatje te groot, maar met veel werklust en goed georganiseerd staan konden we een hoop ontregelen. De eerste helft hebben we weinig weggegeven, maar aan een klein kansje hadden ze genoeg. We stonden goed op het veld en konden zelf ook kleine kansen afdwingen. Totdat zij uit het niets de 0-2 scoorden en toen was het ook gespeeld.’’

In het laatste kwartier liep de nummer twee van de ranglijst uit naar 0-4. ,,Dat was wel geflatteerd en helaas vielen die doelpunten door dwalingen van de scheidsrechter, maar dat hoort er ook bij.’’

3A: Eerbeekse Boys - Dieren 0-4 (0-1). 23. Tijn Gerritsen 0-1, 68. Andy Visser 0-2, 78. Gianluca van der Wulp 0-3, 83. Wouter de Wit 0-4.

EFC’58 bleef tegen SDS’55, dat acht duels ongeslagen was, steken op 1-1. De bezoekers uit Wekerom openden al snel de score uit een corner; Gerjan van den Ham kopte een voorzet van Jorick Priem raak. Hoewel niet tevreden met het resultaat moest coach Carl Aventurin erkennen dat een punt het maximale was voor zijn gehavende ploeg. ,,We misten door ziekte, blessures en afwezigen door omstandigheden aardig wat spelers en ik had twee spelers van onder 19 in de basis laten starten. We zaten niet goed in de bezetting en hadden niet de macht om de winst af te dwingen.’’

Het eerste kwartier was nog voor de bezoekers, het laatste halfuur voor rust voor de Ermeloërs die ook na rust licht domineerden. ,,Maar de laatste 20 minuten kregen zij wat kansjes en hadden we zomaar kunnen verliezen.’’

4C: EFC’58 - SDS’55 1-1 (1-1). 8. SDS’55 0-1, 25. Gerjan van den Ham 1-1.