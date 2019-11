Hierden geeft het in slordige tweede helft weg

Na tien minuten was er een vrije kopkans voor Hierden uit een corner, maar de poging ging ruim over. Beide ploegen hadden wat leuke combinaties, maar het was DOS Kampen dat na bijna een kwart wedstrijd op voorsprong kwam. Allan Bakker schoot tijdens een counter via keeper Nick Grootkarzijn raak. Even later haalde Hierden-aanvoerder Dominique Denzel een bal van de lijn. Twan Knul schoot tien minuten voor rust de 0-2 tegen de touwen, echter werd dit doelpunt afgevlagd wegens buitenspel. Vijf minuten voor rust kopte Casper Krop Hierden uit het niets op 1-1, uit een corner.

De tweede helft, waarin Hierden een stuk slordiger was, begon direct met goede kansen voor beide elftallen. Bij DOS haalden ze een bal van de lijn, terwijl Knul de 2-0 niet over de lijn kreeg dankzij keeper Grootkarzijn. Een ruim kwartier later kwam DOS weer op voorsprong. Knul kreeg de bal in de zestien en zette Grootkarzijn op het verkeerde been. Even later besliste Bakker met de 1-3 de wedstrijd. In de slotfase scoorden beide ploegen nog éénmaal.