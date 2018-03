Hierden winnaar in Veluws gevecht met Nunspeet

Beide ploegen hadden moeite met de harde wind, die van invloed was op sportpark Mheenzicht. Hierden speelde voor rust tegen de wind in, waarbij de uittrappen van keeper Nick Grootkarzijn regelmatig niet de middenlijn niet haalden.

De thuisclub had een overwicht en scoorde na ruim een half uur. Brian Klaassen nam een hoge bal goed aan, de bal werd voorgegeven door Ali Akachar en ingekopt door Naoufal Boutachourt. Twee minuten later viel de 2-0, via Klaassen. Vlak voor rust gaf Christian van de Kamp Nunspeet hoop voor de tweede helft door een voorzet van Hoogedoorn in te koppen: 2-1.

Na de pauze bleef William Huenstein namens Nunspeet weinig gelukkig met vrije trappen. De oud-speler van Hierden kreeg wel geel toen hij te laat was in een duel met Jeroen Spoelstra. Trainer Freddy Smit bracht aanvallers Schmitz en Huijgen in een poging het tij te keren. Maar pas tien minuten voor tijd zorgde Van de Kamp voor het eerste Nunspeetse gevaar na rust.

Even later besliste Donovan Bock het duel. De aanvaller troefde Lars Polinder af: 3-1. Ali el Haddadi maakte er nog 4-1 van en miste twee flinke kansen. Van de Kamp zorgde voor 4-2, een treffer zonder waarde. Hierden gaf de driepunter, belangrijk in de strijd tegen degradatie, niet meer uit handen.