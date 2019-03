Hierden zet onmachtig Nunspeet eenvoudig opzij

De eerste kans was na 2 minuten voor Nunspeet, maar keeper Nick Grootkarzijn was op tijd zijn doel uit om Karim Mulder van scoren te houden. Dezelfde Mulder ging in de twaalfde minuut in eigen zestien in de fout. Dani Cloteda sneed voor hem langs en na licht contact met Mulder legde arbiter Groenewegen de bal op de stip. Ewout Mulder schoot koeltjes raak: 1-0. Mulder zag een volgende kans voorlangs gaan, maar had in de 22ste minuut opnieuw succes. Ali Akachar stuurde Rick Boersma de diepte in en diens voorzet werd ingeschoten door Mulder, die zijn treffer uitbundig vierde. Hierden nam even gas terug, maar Nunspeet was niet in staat om de bakens te verzetten. De bezoekers moesten zelfs een nieuwe domper verwerken. Op fraaie wijze gaf Akachar de bal binnendoor op Naoufal Boutachkourt, die resoluut de bovenhoek vond: 3-0. Nunspeet kon slechts incidenteel wat doen: een kopballetje van Lars van Wetering ging naast.