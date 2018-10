Hillebrand met stomheid geslagen door ontslag SVBV

Toon Hillebrand is per direct gestopt met zijn werkzaamheden als trainer van het eerste elftal van SVBV uit Barchem. De deze week gekozen voorzitter Frank Mentink werd meteen geconfronteerd met het einde van de samenwerking tussen club en Zutphense coach.

,,We hebben afgelopen dinsdagavond een gesprek gehad met Hillebrand”, vertelt Mentink. ,,We kregen signalen uit de spelersgroep dat er een verre van ideale werksituatie was ontstaan. We hebben de trainer laten weten dat we niet verder met hem wilden. Er zijn verder geen vervelende dingen gebeurd en we zijn op een goede manier uit elkaar gegaan.”

Onverwacht

Hillebrand had het ontslag niet zien aankomen. ,,Voor mij kwam het onverwacht, ik was met stomheid geslagen. De verwachtingen waren aan het begin van het seizoen hooggespannen en dat hebben we tot op heden niet kunnen waarmaken.”

,,Voor het seizoen zijn we vier eerste-elftalspelers kwijtgeraakt en dat waren niet de minsten. Dat had invloed op het niveau. In het gesprek met enkele bestuursleden bleek mij dat een aantal spelers geen vertrouwen meer had. Het had dus ook geen zin te gaan doormodderen. We zijn in goede harmonie uit elkaar gegaan.”