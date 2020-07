Hiwat en Ten Den staan als proefspelers op het veld bij Kozakken Boys

Kozakken Boys is zaterdag gestart met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 5 september begint. De tweededivisionist zit ernstig verlegen om de komst van aanvallers, omdat in het laatste jaar om diverse redenen zes spitsen zijn vertrokken.

Hiwat staat vooral bekend als de man die drie keer kampioen werd in de eerste divisie met FC Zwolle (2012), SC Cambuur (2013) en Sparta (2016). Hij belandde via Helmond Sport en Jong PEC Zwolle in Zweden bij Syrianska FC, waar hij acht maanden weinig succesvol was (8 wedstrijden).

Ten Den is wat minder lang uit beeld. De aanvaller ruilde FC Volendam in februari 2019 in voor het Spaanse CD Guijuelo, op het derde niveau. In het afgelopen seizoen daalde hij een stapje af naar L’Hospitalet, waar hij een bescheiden aandeel had aan de eerste plaats van de Catalaanse club in de Tercera Division.

Volledig scherm Teije ten Den - links, namens FC Volendam tegenover Dirk Marcellis van PEC Zwolle - is vanuit Spanje teruggekeerd in ons land. © AWFoto/Fred Rotgans

Trainer Rick Adjei van Kozakken Boys wil de testspelers - Prince Rajcomar (35) is de derde - uitgebreid bekijken. ,,Ik hou deze drie erbij zolang als nodig is. Misschien zeg ik na een week al dat het top is en dan komen zij er definitief bij. Mogelijk hebben zij meer tijd nodig en dan testen wij hen nog in een paar wedstrijden.’’

Kozakken Boys heeft met Stephen Warmolts al een bekende in de selectie, de verdediger stapte in de zomer over van HHC Hardenberg.