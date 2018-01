Hodes opvolger Waaijer bij ASC'62

ASC'62 heeft een nieuwe trainer voor het seizoen 2018-2019 gevonden. Bjorn Hodes is in Dalfsen de opvolger van Marcel Waaijer.

Hodes is nu nog trainer van Enter Vooruit, competitiegenoot van de Dalfsenaren in de oostelijke tweede klasse H. De oefenmeester is bezig aan zijn derde seizoen in Enter. Hij was eerder ook jeugdtrainer bij Enter Vooruit.