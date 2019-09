Hoe de peuk langzaam (maar zeker) uitdooft op het sportcomplex

Als de rook om je hoofd is verdwenen. In 1965 zong iedereen in ons land dit lied van Boudewijn de Groot. Half Nederland rookte toen no. De meester voor de klas, de raadszalen stonden blauw van de rook. Als je thuis kwam uit de kroeg hing een blauwe damp om je heen. Je haar, je kleren: alles rook naar rook. Nu wordt de peuk steeds vaker in de ban gedaan. Je merkt het ook op sportparken. We staken ons licht op bij een clubs in de regio van Zwolle.