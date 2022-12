Hoe een amateur zich staande hield tegen het FC Barcelona van Louis van Gaal: ‘Figo kwam er niet langs’

Liveblog Alcides verliest voor de achtste keer op rij, Rohda Raalte doet uitsteken­de zaken en Columbia pakt een punt

Er is weliswaar nog één speelronde te gaan tot de winterstop, maar Rohda Raalte zal ongetwijfeld met een goed gevoel terugkijken op de eerste seizoenshelft. De ploeg van Laurens Knippenborg won vandaag met 0-1 van Westlandia en doet daarmee uitstekende zaken in de Vierde divisie A. Heino leed een nipte nederlaag tegen de koploper, terwijl Alcides haar meerdere moest erkennen in Purmersteijn. In de eerste klasse D pakte Columbia een punt en dat zal na twee nederlagen voelen als een overwinning.

