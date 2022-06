Hoe gaat het nu verder in de nacompetitie?

derde divisie VVOG bezwijkt niet onder de spanning: ‘Eerste horde is genomen’

Na een zinderende slotdag in de onderste regionen van de derde divisie is VVOG nog in de race om handhaving. De Harderwijkers wonnen door drie goals van Job Hoogedoorn knap met 3-2 van Hoek en spelen in de nacompetitie tegen hoofdklasser Eemdijk.

5 juni