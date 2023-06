Hoe Resit Schuurman uit Deventer met een droge knal duizenden mensen in rouw dompelde: ‘Dat gevoel... Het maakte echt iets los’

Programma Deventer/Zutphen Met de eindstreep in zicht mogen Twello en Haarle hopen op promotie, kraker voor hockey­sters van DHV

Het einde van het seizoen 2022/2023 nadert. Nog twee weekenden en dan zit deze jaargang er definitief op. Daarmee is ook het einde van de nacompetitie in zicht. De teams die dit weekend in actie komen kunnen zich namelijk plaatsen voor de finale. Welke teams mogen er blijven hopen op promotie of handhaving?