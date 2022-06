Hoe voor Heino de groene hel veranderde in de groene hemel: groot feest na historische promotie

nacompetitie Promotie voor Beekbergen, AGOVV en Heerde, SDC Putten en WWNA dalen een treetje af

Voor de regionale clubs van Apeldoorn en de Veluwe was er dit weekend wisselend succes tijdens de finales van de nacompetitie. Feest werd er gevierd bij AGOVV, Heerde en Beekbergen vanwege het behalen van promotie. Bij SDC Putten geen vreugdevuren want het avontuur in de hoofdklasse is voor de Puttenaren voorbij. Ook WWNA doet na een dramatische tweede seizoenshelft een stapje terug naar de vierde klasse.

