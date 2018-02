Hoekert schenkt DSV'61 weer eens een zege

Oene moest onder meer aanvoerder Patrick Kamphuis en spits Jim Schaap missen en dat kwam het spel niet ten goede. ,,Dit was de slechtste wedstrijd van het seizoen'', vond trainer Edwerd Schuring. DSV'61 kwam al snel op voorsprong, toen Hoekert op snelheid aan de rechterkant doorkwam. Zijn lage schot was niet houdbaar voor keeper Wim Riphagen. Oene stelde er vooral lange ballen tegenover, maar drong gaandeweg de eerste helft wel steeds meer aan. Dat resulteerde in de 1-1 van Jasper Mosterd, die een doorkopbal van Yve Hilberink naar binnen kapte en afmaakte.

Vlak na rust was het alweer gedaan met de gelijke stand. DSV-doelman Laurens Dekker kwam eerst nog goed weg met een grabbelmoment, maar zijn daaropvolgende spelhervatting was subliem. Hoekert ontving de bal, die met een boog achter Riphagen verdween. In het vervolg was het Oene dat graag de gelijkmaker wilde forceren, maar kreeg DSV'61 in deze pittige ontmoeting de betere kansen. De 3-1 hing ook in de lucht, alleen scoren deed de thuisclub niet meer.