Hoekstra terug bij Berkum na een jaar afwezigheid

,,Berkum belde mij dat Raymond Schuurman ophield en vroegen of ik open stond voor een terugkeer. Door mijn nieuwe situatie stond ik dat zeker.” De Friese oefenmeester kende naar eigen zeggen mooie tijden bij Berkum, met onder meer een promotie naar de hoofdklasse in het seizoen 2016-2017. Sterker nog, onder zijn hoede streed Berkum zelfs mee om het kampioenschap van de hoofdklasse het seizoen erop, maar werd het uiteindelijk tweede. Hoekstra hoefde dus niet lang na te denken: ,,Na het eerste telefoontje ging het snel. Ik ben weggegaan vanwege mijn situatie, niet omdat ik ontevreden was, of wat dan ook.”