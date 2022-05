Hoewel het niet zijn intentie was, heeft Job Pothof allerminst spijt van zijn rentree bij CSV Apeldoorn

Eind vorig kalenderjaar stond Pothof ook een paar keer in de basis, alleen niet per se omdat hij bij de eerste elf hoorde. ,,In oktober en november startte ik wegens blessures bij anderen. De laatste tijd moest ik het met invalbeurten doen.” Of het een verdiende basisplek was weet hij niet. ,,Ik laat op de training genoeg zien en ben momenteel in vorm. Het zou mooi zijn als we kampioen worden met één punt verschil, dan is mijn handsbal vorige week toch een belangrijke actie geweest, haha.”