Hoitink belichaamt herrijzenis UD

Het is gelukt. In drie jaar tijd heeft de 42-jarige opbouwtrainer Martin Hoitink Kon UD sportief weer op de rails gehesen. Tussen 2010 en 2016 degradeerde Utile Dulci vier keer, in de moeizaam op gang komende lente van 2019 gloort de beloning: nacompetitie om promotie.

Hoitink: ,,Ik moest van onderaf beginnen. Het eerste seizoen eindigden we als laatste in de vijfde klasse, vorig seizoen werden we zevende en nu doen we mee om een prijsje. Het gaat goed. We zijn klaar voor een promotie."

Ervaringen

Kon UD is de eerste club waar de oud-speler van het Ermelose DVS'33, die een eigen voetbalschool runt, als hoofdtrainer aan de slag ging. Daarvoor was hij steeds jeugdtrainer en die ervaringen deelt hij nu ook in Deventer-Oost. ,,Toen de club mij vroeg, gaf ik aan meer te willen doen. Na het eerste jaar ben ik ook hoofd opleidingen geworden. Om meer toe te kunnen voegen dan alleen aan de selectie."

,,Ik wist bij mijn aantreden al dat ik hier niet tien jaar zou blijven. Ik wil mezelf verder ontwikkelen en die kans krijg ik vanaf volgend seizoen bij Schalkhaar, waar ik het tweede en de jeugd onder 19 ga coachen. Ik kon ook naar een derdeklasser - namen noem ik niet - maar daar ligt mijn ambitie niet. In een echte voetbalomgeving, met kenners als Chris Jansen en Marcel Geestman, wil ik me voorbereiden op de volgende stap: het UEFA-A diploma halen en een eerste- of tweedeklasser trainen. Ik weet wat ik wil, linksom of rechtsom."

Daar hoort een vertrek met de borst vooruit bij: de voormalige hoofdklasser iets van de vroegere grandeur teruggeven. ,,We zijn met Terwolde verwikkeld in de strijd om de vierde plaats. Die geeft recht op het spelen van nacompetitie."

Samenstelling

,,Die kunnen we zeker halen. We hadden al hoger kunnen staan, maar kunnen niet altijd in dezelfde samenstelling spelen. Zo was topscorer David Bos er vanwege zijn werk de helft van de duels niet bij. Onze laatste nederlaag, 6-0 bij Emst, misten we de hele as."