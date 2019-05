Holsappel verkast van Berkum naar WVF

HALVE FINALE BEKER Pijntjes plagen Sparta Nijkerk in beslissen­de fase

9:47 Sparta Nijkerk is nog op twee fronten actief. In de competitie stond de ploeg zaterdag de koppositie in de hoofdklasse B aan Staphorst af, terwijl woensdagavond de halve finale van het districtsbekertoernooi op de rol staat. Op het kunstgrasveld van WVV Wageningen is Duno de opponent.