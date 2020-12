Holten en succestrainer Van Dellen kiezen na drie jaar toch voor wat anders

Van Dellen heeft Holten sinds zijn komst in de zomer van 2018 vooruit geholpen. In de laatste twee seizoenen werd de ploeg vierde en tweede, in de afgebroken competitie is Holten in 4G nog foutloos (12 uit 4). De doelstelling - promoveren naar de derde klasse - blijft dan ook recht overeind staan.