Holten pakt met overwinning het goede paasgevoel

Het duel Holten-Sportclub Deventer (1-0) was er een waarin beide ploegen met Pasen in aantocht goede zaken konden doen. Met de drie punten passeert de thuisclub nummer acht Raalte op de ranglijst en vindt aansluiting met de ploegen in het linkerrijtje.