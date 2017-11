Hondebrink maakt in Wilsum plaats voor nieuw gezicht

MSC verdwijnt op spraakmakende wijze uit bekertoernooi

22:06 In iedere ronde is er wel een verrassing in de bekercompetitie. Meppel was donderdag evenwel getuige van een sensatie. Daar werd MSC, een hoofdklasser, geëlimineerd door derdeklasser VAKO uit Vries: 4-5.