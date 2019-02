Hondebrink maakt seizoen af bij SV Zwolle

Nijlant stapte afgelopen donderdag op bij de derdeklasser, omdat hij de motivatie miste. Onder leiding van de oefenmeester uit Wijhe werd SV Zwolle in het seizoen 2015-2016 kampioen in de vierde klasse H.

Maikel Hondebrink neemt de taken van Nijlant tot het einde van het seizoen over. Hondebrink was in het verleden speler en jeugdtrainer bij SV Zwolle. Hij fungeerde daarna als trainer bij buurman EDON (vier jaar) en Wilsum (drie jaar). Dit seizoen had Hondebrink geen club.