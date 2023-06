Honger naar goals niet te stillen bij laatbloeier Kelvin Zonnenberg van Orderbos: ‘Niemand kan zeggen dat de promotie onverdiend was’

nacompetitie Leander Stam bewaart zijn goals voor Blauw Wit'66 voor het laatst: ‘Heerlijk man, en nu zijn we gepromo­veerd’

In de bloedhitte op het terrein van Enter Vooruit moesten Blauw Wit ’66 uit Holten en Juliana ’32 uit Hengelo nog eenmaal alles geven. Dat vonden beide partijen niet zo’n probleem, want er stond iets moois op het spel: promotie naar de derde klasse. Na 90 minuten was het Holten dat feest vierde: 4-0.