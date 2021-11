Hoofdklassen in amateurvoetbal verdwijnen en worden ‘gemengde’ vierde divisies

In het amateurvoetbal zijn er nu twee hoofdklassen op zaterdag en twee op zondag. De KNVB komt tijdens de bestuursvergadering van zaterdag 4 december met een voorstel om er vier vierde divisies van te maken. In elke divisie spelen dan zowel zaterdag- als zondagclubs. Zo kunnen de reisafstanden aanzienlijk worden beperkt.

In het verspreidingsgebied van de Stentor spelen SDC Putten, NSC Nijkerk, SC Genemuiden, SV Urk, Flevo Boys en Berkum in de hoofdklasse van het zaterdagvoetbal. In de eerste klasse D hopen CSV Apeldoorn, Go Ahead Kampen en Nunspeet nog op promotie aan het einde van het seizoen. In dezelfde klasse staan Hierden en DOS Kampen onderaan. In de zaterdag eerste klasse E (noord) komt WHC nog uit.