Hoofdklasser Hoogeveen houdt regionale spelers vast: Heerkes en Heerkes, Schuurman en Veltmaat en Van Dijk

De broers Heerkes uit Hardenberg spelen al wat langer in Hoogeveen. Tom Heerkes (24) tekent voor een vierde seizoen. Menno Heerkes (27) draagt sinds de winter van 2019 het blauwe shirt. Noah Schuurman en Jim Veltmaat, twee maatjes die zijn opgegroeid bij SV Dedemsvaart, stapten in de afgelopen zomer over van MSC naar Hoogeveen. Levon van Dijk (22), ook uit Dedemsvaart, belandde via FC Emmen in Hoogeveen waar de verdediger aanvoerder is geworden.