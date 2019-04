Hoofdklasser WHC stunt met komst HHC’er Gouriye

De 30-jarige aanvaller komt over van tweededivisionist HHC Hardenberg, waar hij in totaal zes seizoenen speelde. In 2015 verliet hij sportpark De Boshoek tijdelijk voor een avontuur bij Spakenburg, maar al na één jaar keerde Gouriye terug. Voor die tijd droeg hij het shirt van Quick’20.

Voor WHC, dat nog lang niet zeker is van lijfsbehoud in de hoofdklasse, is Gouriye de laatste versterking. De club bezet momenteel de veertiende plaats in de hoofdklasse B, in de gevarenzone dus.