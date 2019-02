Hoofdklassers: KNVB aan zet voor samenvoeging zaterdag- en zondagdivisies

De bal ligt nu dus bij de KNVB, maar zij doen dit wel in overleg met het COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen), de belangenverenging van alle hoofdklassers. Arjan Jonkers, voorzitter van MSC en initiator van het plan, is tevreden met de uitkomst. ,,Drie jaar geleden werd een soortgelijk plan van de KNVB nog direct afgeschoten, nu is een grote meerderheid van de clubs voorstander om de samenvoeging verder te onderzoeken. Dat is de grote winst. Er is nog veel te doen, want er zijn ook nog veel wensen, bedenkingen en ook nog wel weerstand, maar er is nu wel een belangrijke stap gezet.”