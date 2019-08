Hoofdklassers oefenen: wie speelt waar?

Staphorst speelde zaterdag de eerste oefenwedstrijd en is wat de hoofdklassers betreft de veelvraat. De ploeg van de nieuwe trainer Paul Weerman werkt in totaal zeven oefenpartijen af en dat staat in schril contrast met bijvoorbeeld Berkum en Flevo Boys. Die teams spelen slechts drie oefenwedstrijden, al moet wel worden gezegd dat zij de voorbereiding in twee delen hebben gehakt. Urk is na Staphorst de volgende die in actie komt, zij spelen woensdag om 19.00 uur tegen VVOG. Die wedstrijd vindt plaats op de Veluwade in Hierden.