Hooiveld voor Jansen bij SC Genemuiden

Sprookje van Berkum krijgt meer hoofdstuk­ken

22:49 Niet SteDoCo, maar Berkum heeft na de eerste wedstrijd het beste uitzicht op een plaats in de finale van de nacompetitie, voor een plaats in de derde divisie. De Zwolse hoofdklasser - de outsider - wint het eerste duel in Hoornaar verrassend (1-2).