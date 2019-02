Hoonhorst grijpt de macht na zege tegen DVSV

Het team uit Darp had de eerste twee competitiewedstrijden verloren van Hoonhorst (2-4) en Vilsteren (4-2), maar daarna elf keer op rij gewonnen. Trainer Marcel Schokker van Hoonhorst had de snelle Tijmen Bovenmars opgeofferd om het gevaar Brian van der Zweerde (20 goals) te bestrijden. Dat deed Bovenmars prima want hij zat er heel kort op, zodat Van der Zweerde geen knikker raakte. Dat Brian van der Zweerde niet veel goeds deed, had niet alleen met van Bovenmars te maken. De sterspelers van DVSV had zich op de wedstrijddag ook verslapen.