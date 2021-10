Hoonhorst heeft beet: ‘Scoren en winnen, dat was heel lang geleden’

vierde klasse Ivo Tammens (23) van SDOL gewoon verslaafd geraakt aan het trainers­vak

21:03 Als 23-jarige is SDOL-trainer Ivo Tammens enkel op basis van zijn leeftijd al een opvallende verschijning in de vierde klasse. In de thuiswedstrijd tegen Holten krijgt de jonge coach zijn eerste nederlaag als hoofdtrainer incasseren: 0-2.