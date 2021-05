Horizontaal overstappen naar de zaterdag komt voor SV Epe op ideaal moment

De overstap naar het zaterdagvoetbal speelt al langer op sportpark Wachtelenberg. ,,Drie jaar geleden is er een commissie in het leven geroepen, die de voors en tegens op een rij heeft gezet. We hebben met de leden gesproken en rond de jaarwisseling dit jaar werd het weer actueel’’, zegt voorzitter Niels Witterholt.

Spelers van het eerste en tweede elftal hebben dit jaar nogmaals bij de club aangegeven dat ze graag de overstap naar de zaterdag wilden maken. ,,We hebben gezegd dat we het per jaar bekijken. We hebben gesprekken gevoerd, en twee inloopavonden gehouden. Het merendeel ziet de overstap als een goede zet.’’

KNVB helpt een handje

Epe dacht dus aan een overstap, en nu helpt voetbalbond KNVB ook nog een handje. De voetbalbond maakte afgelopen week bekend dat het vanaf het seizoen 2022-2023 mogelijk is het om horizontaal over te stappen. Voor Epe is dat een overstap van de tweede klasse Noord op zondag naar de tweede klasse op zaterdag, als de Epenaren zich komend seizoen handhaven in de tweede klasse K. Bij een eventuele promotie komend seizoen speelt Epe in 2022-2023 mogelijk in de eerste klasse op zaterdag. ,,We werden wel verrast door de KNVB, dat ze nu beleid gaan maken op dit punt. Het komt ons heel goed uit, het is voor ons de beste optie. Beter hadden we ons niet kunnen wensen.’’

Het tweede elftal van de Epenaren maakt komend seizoen al de overstap naar de zaterdag. Dat team komt nu uit in de tweede klasse op zondag, maar moet volgend seizoen wel een paar treden lager beginnen. In de vierde klasse. ,,Maar we denken dat we met een paar kampioenschappen snel weer terug kunnen zijn op niveau, het tweede elftal is een goed team’’, zegt Witterholt.

Lagere elftallen op zondag

Het bestuur van de club ging ook bij de rest van de elftallen te rade, maar die blijven de zondag trouw. Steeds meer eerste elftallen maken de overstap naar de zaterdag. ,,Het een landelijke tendens. Kijk bijvoorbeeld naar Heerde, maar zij moeten komend seizoen in de vierde klasse beginnen. Het is in de randstad begonnen en je ziet het steeds meer naar het oosten trekken. Het maatschappelijke leven is anders. Mensen gingen zondag naar de club. Maar de jeugd wil zaterdag op stap, mensen willen graag een wedstrijd uit het betaalde voetbal kijken en de vrouwen willen op zondag graag familie bezoeken.’’

Epe maakt in de tweede klasse Noord veel kilometers naar voornamelijk Drenthe en Friesland. ,,Maar dat heeft totaal niets te maken met de overstap naar de zaterdag. We moeten bij begin van volgend seizoen kijken of we weer in Noord willen spelen, of dat we voor Oost kiezen met veel derby’s. Dat is natuurlijk gunstiger voor de kantine. Maar daar hoeven we nu nog niet over na te denken.’’

Witterholt noemt de overstap bijzonder, het vlaggenschip verlaat na 82 jaar het zondagvoetbal. ,,Maar het is een democratisch besluit van de vereniging. De laatste weken hoorde ik niemand meer die er negatief over was.’’