Horsman houdt van fatsoen bij Brummen

TRAINERMark Horsman begint aan zijn derde seizoen als trainer van Brummen. Nadat het elftal vorig seizoen de titel in de vierde klasse F van het zondagvoetbal behaalde, mag de ploeg het nu proberen in de derde klasse B.

,,De basis van ons succes is dat wij geen uitschieters naar boven en beneden hebben, maar een sterk collectief zijn. Op deze wijze willen wij ons zien te handhaven", zegt de 37-jarige coach.

Jeugdteams

De Zutphenaar is al jaren als trainer actief. ,,Op mijn 19e haalde ik het diploma TC II en ik had vervolgens jeugdteams van FC Zutphen onder mijn hoede. Op mijn 26e maakte ik de overstap naar de senioren. Mijn eerste club was Zutphania. Na nog een jaar jeugdtrainerschap ging ik aan de slag bij Warnsveldse Boys. Vervolgens drie seizoenen bij DCS in Zevenaar en nu begin ik aan de derde jaargang bij Brummen."

Hij is gedreven, wil op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen bij de oudere jeugdteams. ,,Er is veel contact met de trainer van de O-19. Ik wil op de hoogte zijn als zich een talent aandient waarmee ik eventueel aan de slag kan. Vorig seizoen lieten we regelmatig jeugdspelers debuteren in het eerste elftal, dat zal in de nieuwe competitie ook gebeuren. Al zal het wat moeilijker worden omdat we een klasse hoger spelen en de tegenstanders sterker zijn."

Dorpsclub

Horsman koos bewust voor een dorpsclub. ,,Het is fijn werken. Zaken zijn goed geregeld en je kunt van elkaar op aan. Ik heb een prima staf en krijg alle faciliteiten die nodig zijn om te presteren. We begonnen twee seizoenen geleden iets op te bouwen: het eerste jaar een stevig geheel neerzetten, een seizoen later oogsten. Zo liep het ook. We werden met negen punten voorsprong kampioen en verloren maar twee wedstrijden."

De trainer is blij met de groep spelers waarover hij beschikt. ,,Allemaal jongens uit Brummen, in deze tijd toch bijzonder. Zij hebben fatsoensnormen die passen bij de club. Daarnaast zijn ze gretig en leergierig en de sfeer onderling is optimaal."

Handhaven

Horsman verwacht dat het geen makkelijk seizoen wordt. ,,We gaan uit van handhaven en dan hebben we het goed gedaan. In de vierde klasse waren we in nagenoeg alle wedstrijden de bovenliggende partij, dat zal nu anders zijn. We werden aanvankelijk in 3C ingedeeld, maar spelers, club en trainer wilden liever naar 3B. Gelukkig is dat gelukt. Deze klasse bestaat uit meerdere sterke clubs, waaronder ook AZC en Warnsveldse Boys. Zij spelen voor het kampioenschap."