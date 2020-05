Houdbaarheidsdatum van trainers Karsten, Oosterhaar en Maat is zeer variabel

Na zes jaar bij HHC Hardenberg houdt Gert-Jan Karsten het voor gezien, hij werkt komend seizoen op Urk. Karsten begon als trainer bij het tweede elftal en was daarna vier seizoenen de eerste man bij HHC, dat van een bescheiden club in de tweede divisie uitgroeide tot een titelkandidaat. ,,Ik heb deze club leren kennen als een warme club, waar het sociale aspect ook heel belangrijk is.’’

Toen hij trainer was bij het tweede team overleed zijn vader. Een lastige tijd voor Karsten, maar de club hielp hem hier deels doorheen. ,,Het hele bestuur kwam op de begrafenis, iets wat niet hoeft maar wel laat zien hoe betrokken deze club is.’’

Krankzinnig

De cruciale wedstrijd bij UNA in Veldhoven (2017) - 1-2 waardoor HHC in de tweede divisie bleef - was een absoluut hoogtepunt voor Karsten. ,,Alle emoties die in die dag zaten, maakten het toch een van de meest krankzinnige dagen die ik heb meegemaakt. Van minuut één tot de blessuretijd. Zo ongelofelijk spannend. En dan ook nog handhaven, een geweldig climax. Dat is wat voetbal zo mooi maakt.’’

Volledig scherm Herman Oosterhaar is een trainer die zijn emoties niet verstopt. © Freddy Schinkel

Met minimale middelen heeft Herman Oosterhaar, met team en staf, het maximale bereikt bij KHC. Zo omschrijft de Zwolse trainer de acht seizoenen die hij bij de club uit Kampen heeft beleefd. ,,Ik heb echt een prachtige tijd gehad bij KHC. Ik heb de laatste weken veel fragmenten terug gekeken, dan kan je niks anders dan tevreden zijn.’’

Quote De eerste derby tegen DOS Kampen (5-1) voelde als het winnen van de Champions League Herman Oosterhaar, KHC

Toen Oosterhaar bij KHC kwam was er een flinke klus te klaren. De derde club van Kampen was onder leiding van Berry Wezenberg sensationeel drie keer achter elkaar gepromoveerd, van de vierde naar de eerste klasse. ,,Wij waren verreweg de underdog. Maar toen wij onze eerste derby tegen DOS Kampen met 5-1 wonnen, voelde het alsof wij de Champions League hadden gewonnen.’’

Met zijn assistent Fred Zwiggelaar, waar hij al dertien jaar mee samenwerkt, gaat Oosterhaar na de zomer naar derdeklasser Hattem. ,,Samen met Fred heb ik er al een hele reis opzitten, met prachtige tussenstops. Maar ook aan deze mooie tussenstop komt een eind. Ik ga met veel enthousiasme aan de slag bij Hattem.’’

Volledig scherm Jan Maat, de laatste vijf seizoen trainer van ASC'62 Vrouwen. © ASC'62

Trainer Jan Maat was sinds jaar en dag op het voetbalveld te vinden. Om precies te zijn 41 jaar, waarvan de laatste zeventien jaar in het vrouwenvoetbal. ,,Ik was de lol in het trainen verloren, maar toen ik begon bij het vrouwenvoetbal kwam dat helemaal terug.’’

De Ommenaar heeft bij OZC zo ongeveer elk team getraind. ,,OZC is echt mijn club, daar ben ik ook begonnen met het trainen van vrouwenteams.’’ De manier waarop vrouwenteams het voetbal beleven is volgens Maat anders dan bij de mannen, op een meer positieve manier. ,,Bij mannen worden nog wel eens vraagtekens gezet bij acties of opmerkingen van anderen. Vrouwen pakken dit gewoon op, en accepteren het van elkaar.’’

Quote Ik heb alles wel meegemaakt: kampioen­schap­pen, promoties en degrada­ties Jan Maat, ASC'62 Vrouwen