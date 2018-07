HTC Beach Soccer Zwolle met twee teams naar finale in Scheveningen

HTC Beach Soccer Zwolle is met twee teams van de partij in de finale van de play-offs in Scheveningen.

De mannelijke tak van de Zwolse strandvoetballers maakte het erg spannend in de laatste speelronde van de reguliere competitie. Op het terrein van de RAI in Amsterdam won het team van Folkher Langejans in de laatste wedstrijd van Betuwe BS, 7-4. ,,We hebben hem over de streep getrokken. Lekker”, aldus de coach.

Roy Supèr, op het veld uitkomend voor Zwolsche Boys, was met vier doelpunten de grote man aan de zijde van de Zwollenaren. ,,Het waren onze eerste vier doelpunten, dat was wel bepalend. Roy was echt magnifiek, zoals Melvin Velthuis dat soms ook wel heeft. Melvin was er nu niet, het was mooi dat Roy het oppakte.’’

In het eerste duel was HTC Beach Soccer Zwolle al dichtbij een overwinning, maar tegen BSU/VP Afbouw Amsterdam werd na verlenging verloren. In de reguliere speeltijd werd een 8-5 voorsprong weggegeven en stond er uiteindelijk een 8-8 stand op het scorebord. ,,Toen wisten we dat we tegen Betuwe BS geen andere optie meer hadden, we moesten winnen.’’

De vrouwen van HTC Beach Soccer Zwolle kunnen over twee weken in het The Hague Beach Stadium de nationale titel prolongeren. De Zwolse vrouwen stelden een ticket voor de play-offs veilig door DTS Ede met 4-3 te verslaan. Céline van Velzen maakte twee doelpunten voor het team van Thomas Korenromp en Mark Groenewoud.