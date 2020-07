HTC Beachsoccer Zwolle met grote Engelse inbreng naar finaleweekeinde bekertoernooi

HTC Beachsoccer heeft het finaleweekeinde van het bekertoernooi bereikt. Op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag won het Zwolse team alle vier de poulewedstrijden. De Zwolse vrouwen konden beschikken over een grote Engelse inbreng.

Keepster Annelies Martijn en Jitske Haanstra speelden in december een toernooi in de Verenigde Staten. Daar leerden ze de Engelse speelsters kennen. ,,Ze wilden altijd al een keer mee doen, en ze kunnen hier met de auto makkelijk naar toe natuurlijk. Dus wie niet waagt wie niet wint. En het kon ook omdat dit toernooi een open inschrijving had. Het tilt het niveau omhoog. Of ze volgende week weer meedoen is nog even de vraag’’ , legt Jitske Haanstra uit.

Met vijf Engelse speelsters in de geleden won HTC Beachsoccer de vier poule wedstrijden tegen Beachsoccer 030 (5-1 en 2-0) en Jong Libertas (5-3 en 9-0). Daardoor plaatsen de Zwolse vrouwen zich voor het finaleweekeinde van volgende week (halve finales en finale). ,,Door corona gaat de Eredivisie dit jaar niet door. We kregen anderhalve week geleden een mailtje dat de bond een vervangend iets had, dit bekertoernooi. Het is mooi dat er toch nog iets gekomen is.’’

Haanstra had met de goede weersomstandigheden van dit weekeinde liever buiten gespeeld, maar de Sportcampus in Den Haag beviel ook prima. ,,Echt een goede accommodatie, met twee mooie velden. De perfecte locatie om te spelen dit weekeinde.’’

BS Zwolle, de regerend landskampioen, kwam dit weekeinde niet in actie. Zij spelen volgende week in Den Haag, in de andere damespoule.