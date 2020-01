HTC Beachsoccer Zwolle sterft na tien jaar een zachte dood

VROUWENVOETBAL Vrouwen Be Quick'28 genieten van bekerduel tegen Ajax

21:36 In de laatste minuut mikte Lydia Borg de bal met een grote boog op de lat bij het doel van Ajax. Daardoor werd het niet meer spannend in de bekerwedstrijd tussen de Zwolse topklasser en de bekerhouder. Maar met de bescheiden nederlaag (1-3) was iedereen aan het Stadionplein tevreden.