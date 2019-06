HTC haalt kind van de club Baltes terug

De 29-jarige Baltes droeg de afgelopen drie seizoenen het shirt van ZAC, dat kampioen werd in de derde klasse C. De aanvaller had daar zelf amper een aandeel in, want hij raakte geblesseerd. Bij zijn oude club zal hij de revalidatie voort gaan zetten.

Trainer Joop van Dijk is niettemin blij met de aanwinst voor HTC, dat na de promotie komend seizoen in de derde klasse zal spelen. ,,In eerste instantie gaat hij met de hersteltrainer aan de slag, daarna gaan we kijken wanneer en hoe fit hij weer is. Het is een jongen van de club, mooi dat hij weer terug wil komen.”