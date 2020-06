HTC kan komend seizoen pronken met Wissink en Wissink

Stan Wissink (22) was met tien doelpunten in het afgebroken seizoen een bepalende speler bij HTC, dat zich in het eerste jaar in de derde klasse uitstekend kon handhaven. De tweede Wissink, Kay, hoopt komend seizoen ook een bijdrage te kunnen leveren aan het team van de nieuwe trainer Arjen Plessen. HTC heeft nog een derde Wissink, Daan geheten, maar dat is geen familie.