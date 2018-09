HTC klopt stadgenoot Dieze West

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd. Dieze West mocht zich na 20 minuten gelukkig prijzen dat het nog 0-0 stond, want HTC had al een paar grote kansen om zeep geholpen. In de 24e minuut was het Mohammed el Bouhni die, totaal onverwacht, de 0-1 binnenschoot. Vier minuten later viel de gelijkmaker, maar daarover valt veel te zeggen. Een hoekschop van HTC krulde meer dan een halve meter over de achterlijn, maar kwam binnen de lijnen in het strafschopgebied. De 42-jarige Vieleri Justiana schoot onberispelijk binnen, maar de grensrechter stond al met zijn vlag omhoog. Scheidsrechter Hans Pekaar nam echter niet eens de moeite in gesprek te gaan met zijn assistent, en wuifde alle bezwaren weg: 1-1.