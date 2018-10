HTC krijgt teveel tegen Kampen

Dat vond ook trainer Meloudi Zaki: “We hebben twee punten verloren. De ploeg die het overwicht had, was vandaag niet de gelukkige. Over het spel ben ik wel zeer tevreden.” En daarmee had de coach het recht aan zijn zijde. Zijn ploeg, de nummer twee, was in het duel tegen koploper HTC met name na rust de betere ploeg. De thuisploeg kende deze competitie met 15 punten uit de eerste vijf duels een ware pikstart, maar had tegen Kampen voor het eerst echte weerstand. Toch hadden de Tuinders in de eerste helft op voorsprong kunnen komen door Mirchello Martina, maar het was Kampen dat door een cornerkopbal van Ömer Öztürk aan de leiding ging.