HTC neemt meer afstand dankzij grote overwinning

Of de koploper een beetje last had van de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Bruchterveld? Nou, nee. Bij Kampen kreeg HTC de kans om zich te revancheren en dat lukte met verve. Binnen twintig minuten was het al 0-4, waarna de Zwollenaren uitliepen naar een monsterscore. De doelpunten werden netjes verdeeld, alleen topscorer Stan Wassink maakte twee treffers. ,,We hebben volle bak vooruit gespeeld en dat hebben we goed gedaan. Vijf punten los, dat is lekker. Hopelijk kunnen we het volhouden”, zei HTC-coach Joop van Dijk.