HTC roert zich op Zwolse spelersmarkt met vijf nieuwelingen

Justiana heeft al wel de ervaring van het spelen in de hoofdmacht. Hij maakte in het seizoen 2018/2019 zijn debuut in het eerste elftal van ZAC, dat toen in derde klasse speelde. Justiana treedt bij HTC in de voetsporen van vader Vieleri die meerdere periodes voor HTC uitkwam en inmiddels in een lager elftal speelt.