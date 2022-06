HTC staat na het afhaken van de arbiter voor een Herculische opdracht tegen Olympia'28: ‘Blijft de 0-1 staan?’

Arbiter Van Zijl roept de aanvoerders bij zich. En de twee trainers. Wat is er aan de hand? HTC – Olympia'28 is 15 minuten onderweg, en de leidsman is al een tijdje ontevreden over de sfeer. Zowel binnen als buiten de lijnen. Er is commentaar op zijn optreden. Dat heeft al tot korte onderonsjes geleid. Van Zijl vindt dat het wel wat minder kan. Counter punt: ,,Er staat ook wat op het spel, scheids”, roept een lid van de Zwolse technische staf.