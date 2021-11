HTC viert feest na overwinning op Zwolsche Boys

Veel derby’s in het amateurvoetbal het afgelopen weekend. Sommige gingen om veiligheidsredenen niet door, anderen kondigden in de week vooraf een feestje met zanger in de kantine aan, zoals HTC. Dat feestje kwam er, want HTC won met 3-0 van Zwolsche Boys, maar live muziek van Danny Heden was er toch maar niet.

Het scorende vermogen van HTC breekt ze nog wel eens op dit seizoen en dat was in de eerste helft tegen de Boys ook het geval. Paal, lat en de keeper stonden in de weg, tijd voor trainer Arjen Plessen om na rust wat meer druk naar voren te geven. ,,Onze nummer zes Kay Wissink moest dertig meter verder naar voren gaan spelen. Dáár moest hij in balbezit gaan komen. Mooi dat hij dan ook de 1-0 maakt”, legde de coach uit.

Zwolsche Boys bleef ook na verdubbeling van de score voetballen en maakte aanspraak op de 2-1. ‘De Tuinders’ gooiden het duel echter op slot.

‘Het publiek was de grote winnaar’, zo’n wedstrijd speelde VSW op bezoek bij Reaal Dronten. Fans waren er echter niet en zij misten een spektakelstuk met diverse mooie treffers. De Windesheimers kwamen op voorsprong, om daarna gelijk te maken vanuit een 3-1 achterstand en uiteindelijk met 5-4 te verliezen. ,,We hebben allebei heel open gevoetbald, met veel kansen aan beide kanten”, gaf oefenmeester Manuel Schilder de verhoudingen weer.

Met de derde zege op rij (3-1 tegen ’s-Heerenbroek) heeft Wijthmen zich stevig in de zeer grote middenmoot van 4D genesteld. ,,We willen leuk meedoen en niet als grijs muisje onderin hangen. Ongeveer waar we nu staan dus”, ontvouwde trainer Marc Helderman de plannen. Tegen ’s-Heerenbroek maakte Wijthmen het verschil in de openingsfase, maar was het pleit pas in de laatste minuut beslecht. ,,Ik had niet het gevoel dat zij gelijk zouden maken, maar een goal kan zomaar vallen.”

Quote We willen leuk meedoen en niet als grijs muisje onderin hangen Marc Helderman, Wijthmen

Met een 6-1 zege op ASC’62 is Be Quick’28 opgerukt naar de vierde plaats in 2H. Toen na een uur de 3-1 viel, kreeg de ploeg van Marcel Boudesteijn het op de heupen. ,,Daarna hebben we het heel goed uitgespeeld met drie fantastische goals.”

Uitslagen zaterdag

2H: Be Quick’28 – ASC’62 6-1, Sparta E. – WVF 1-1, ZAC – PH 1-1.

3C: HTC – Zwolsche Boys 3-0.

4D: Reaal Dronten – VSW 5-4, Wijthmen – ’s-Heerenbroek 3-1.

Zondag

4G: Holten – Ulu Spor afgelast, Enter – SV Zwolle afgelast.