Huib Veurink, de nieuwe eerste keeper van Berkum, houdt meteen de nul

HOOFDKLASSE MSC mist te veel kansen en incasseert pak slaag: 4-1

1 september ,,Dit was zo’n wedstrijd waar je bij had moeten zijn om het te geloven.” MSC-trainer Berry Zandink verpakt zijn teksten na het verlies bij SDO (4-1) in een laag van verbazing, teleurstelling en boosheid. ,,Dit was echt verschrikkelijk.”