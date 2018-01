Huiskamp volgt Beukeveld op bij SC Genemuiden

Beukeveld maakte eerder al zijn vertrek bekend bij de trotse lijstaanvoerder van de hoofdklasse B. De doelman was bezig aan zijn eerste seizoen op sportpark De Wetering. Beukeveld speelde tot nu toe dertien wedstrijden in dit seizoen.

Met Huiskamp kiest SC Genemuiden wederom voor een ervaren sluitpost. De Apeldoorner speelt momenteel bij Spakenburg in de Tweede Divisie. Daar is de doelman bezig aan zijn eerste seizoen. Hij kwam hiervoor vijf seizoenen uit voor DVS’33 uit Ermelo.

Huiskamp begon zijn voetbalcarrière bij Eerbeekse Boys, daarna verhuisde hij naar de jeugdopleiding van Vitesse. Hij wist hier echter niet door te breken en een overstap in het seizoen 2005-2006 naar FC Utrecht was het gevolg, op 22 april 2006 maakte hij daar zijn debuut in de wedstrijd tegen FC Twente. Zijn aanwezigheid in de Domstad bleef beperkt tot één seizoen, in 2006 tekende hij een contract bij AGOVV. In 2012 maakte hij de overstap naar DVS’33.