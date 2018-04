Huizen pakt strohalm bij onverwacht kwetsbaar Urk

In de periode die volgde, liep Urk forse schade op. Renee Troost en Smit schoten in korte tijd de verrassende 1-2 stand op het scorebord. Urk kwam bijna verder in de problemen, maar de snelle Quincy van Waveren miste twee grote kansen. Dat deed Thomas Malolepszy vlak voor rust niet en dus keek de thuisploeg tegen een 1-3 ruststand aan.