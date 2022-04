Hulleman knalt DVC naar zege, Gramsbergen doorbreekt matige serie, Tollebeek en Kloosterhaar incasseren flinke nederlagen

sportagenda Zwolle Sportagen­da: Flevo Boys en Urk treffen elkaar in polderder­by, korfbal­lers Sparta spelen voor laatste kans, Landstede Hammers stuit op Mons

Sneeuw in maart, dan is het even afwachten of de amateurvoetballers in het komende weekeinde allemaal op het veld staan. Naast de nasleep van de coronapandemie nog een reden tot mogelijke afgelastingen. En dat terwijl in de hoofdklasse de klassieke derby tussen Flevo Boys en Urk op het speelschema staat.

1 april