Hulshorst en Kuis verlengen samenwerking

,,Ik heb het nog steeds bijzonder goed naar mijn zin bij Hulshorst en wij zijn een weg ingeslagen om van de club een stabiele derdeklasser te maken. Dat is het nog niet, maar er is nog voldoende potentie om een stapje te maken. De randvoorwaarden zijn erg goed geregeld en dat maakt het werken voor mij erg plezierig’’, zegt Kuis, die met Hulshorst twaalde staat in 3B.

Voorzitter Herman Klaassen: ,,Wij vinden dat Martijn met deze groep nog niet is uitgewerkt. Met zijn voetbaltechnische kennis van zaken en gedrevenheid, kan er nog veel meer uit deze jonge groep worden gehaald. De tweede seizoenshelft heeft hij nog voldoende wedstrijden om dat te realiseren. We hebben er alle vertrouwen in dat Martijn en zijn mannen ons in de derde klasse houden en dat we er komend seizoen de vruchten van plukken.”